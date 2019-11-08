Zeytin hırsızı yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bahçelerdeki zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Küçükköy mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikâyette bulundu. Ayvalık/Küçükköy mahallesinde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayında mağdur G.T.’ye ait zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin şüpheli kişi veya kişilerce çalındı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olayını şüpheli Ö.C.’nin gerçekleştirmiş olduğu tespit edildi. Adli makamların talimatıyla Ö.C. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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