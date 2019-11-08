Jandarma, çeşitli suçlardan aranan 292 kişiyi yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 ayda 292 aranan kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerince il merkezi ve ilçelerinde 1 Ekim31 Ekim tarihleri arasında icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri neticesinde 134 bin 585 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 292 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri ayrıca 59 bin 943 araç kontrol edip, 2 bin 716 araca 1 milyon 282 bin 683 TL idari para cezası kesti. 814 araç trafikten men edildi.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

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