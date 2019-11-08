Sındırgı’da fuhuş operasyonu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri iki adrese fuhuş operasyonu düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Fuhuş" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Alacaatlı mahallesinde ikamet eden C.T. ve A.D.’nin ikamet ettikleri iki ayrı adreste aramalar yapıldı. 636 dolar ve 25 bin TL nakit para ele geçirildi. Fuhuş suçundan elde edilen gelire el konuldu. Adli makamların talimatıyla C.T. ve A.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.