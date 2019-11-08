Çalıştığı işyerinden kablo çalan işçi yakalandı

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde çalıştığı işyerinin şantiye deposundan kablo çalan işçi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesine bağlı İbirler Mahallesinde İstanbulİzmir Otoyolu Oksijen Dinlenme Tesisisinde bulunan bir firmasına ait şantiye deposundan 160 bin TL değerinde bin 500 metre elektrik kablosu şüpheli kişi veya kişilerce çalındığı ihbarı üzerine yapılan araştırmada, hırsızlık olayını aynı şirkette elektrikçi olarak çalışan şüpheli M.E.'nin gerçekleştirmiş olduğu tespit edildi. Adli makamların talimatıyla M.E. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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