Balıkesir'de aranan 9 kişi yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik oprerasyon düzenledi. Polis ekipleri operasyonlarda aranan 9 kişiyi yakalarken, 8 silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis tarafından aranan şahıslara yönelik Balıkesir il genelinde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 12 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu nitelikli yağma suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli mercilere sevk edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde Balıkesir il genelinde yapılan operasyonlarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 79 adet ateşli silaha ait fişek, 5 adet yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklerle ait 13 adet kartuş ile 4 adet kurusıkı silah ele geçirildi.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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