Vali Yazıcı'dan 10 Kasım mesajı Vali Yazıcı, "Balıkesirlilerin aydınlık zihninde sonsuza kadar var olacaksın"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Ersin Yazıcı, "Ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, hayatını ülkesine ve milletine adayan, en zor şartlarda büyük başarılara imza atan Atatürk'ün, ''en büyük eserim'' diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Milletinin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinin yolunu açtığını ifade etti.

Atatürk'ün gösterdiği ilim ve irfan yolunda, onu daha iyi anladıklarını kaydeden Vali Yazıcı, vatan ve milletin birlik ve bütünlüğünün korunması için, daha çok çalışmak gerektiğine inanıp geleceğe güvenle baktıklarını kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileriyi gören bir lider olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği şanlı mücadele ile bağımsızlığını muhafaza, milli birlik ve beraberliğini güçlendirme, devletini sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Atatürk'ün, öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece milletin kaderini değil, tüm dünyadaki dengeleri de değiştirmiştir. 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' sözleriyle Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmişti. Atatürk'ün cumhuriyetin sonsuza dek yaşaması için en büyük görevi gençlere verdiğini ve Türk Gençliği'ne güvendiği herkesin hatırındadır. Milletçe birlik beraberlik içinde elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin önünün açık olduğunun en somut göstergesidir" dedi.

Vali Yazıcı, "Balıkesirlilerin engin sevgisinde sonsuza kadar var olacaksın"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyanın saygısını kazanmış bir lider olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Bir ülkenin onurunu ve bağımsızlığını koruyarak nasıl değişebileceğini ve nasıl çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline gelebileceğini tarih yazarak değil, yaparak gösteren ve bu şekilde diğer milletlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, canlarını ülkemiz için feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Balıkesirlilerin aydınlık zihninde, vefakar sinesinde ve engin sevgisinde sonsuza kadar var olacaksın. Balıkesir halkı olarak size şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun."

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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