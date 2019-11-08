Erdek’te arazi yangını

Balıkesir’in Erdek ilçesinde çıkan arazi yangını korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Oduncu yolu mevkiinde zeytinlik bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Erdek İtfayisi Grup amirliği ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm civarında zeytinliğin zarar gördüğü öğrenildi.
BALIKESİR
08 Kasım 2019 Cuma
- İMSAK 06:12
- GÜNEŞ 07:37
- ÖĞLE 12:57
- İKİNDİ 15:42
- AKŞAM 18:07
- YATSI 19:27