Erdek’te arazi yangını

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Balıkesir’in Erdek ilçesinde çıkan arazi yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Oduncu yolu mevkiinde zeytinlik bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Erdek İtfayisi Grup amirliği ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm civarında zeytinliğin zarar gördüğü öğrenildi.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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