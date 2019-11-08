Ayvalık’ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; zeytin ağaçlarından 3000 kilo zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Küçükköy Mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikâyette bulundu. Söz konusu hırsızlık olayında mağdur G.T.’ye ait zeytin ağaçlarından toplam 3 ton zeytinin çalındığına dair suç duyurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada, zanlı Ö.C. isimli şüpheliyi ele geçirdi. Adlî makamların talimatıyla Ö.C. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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