Zübeyde Hanım’ın öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İzcilik Kulübü öğrencileri, okul öğretmenlerinin destekleriyle topladıkları 2. El giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmesi amacıyla Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’ne teslim ettiler.

Okulun İzcilik Kulübü Öğretmeni Sebahat Çetin’in öncülüğünde; Kübra Narman ve Sultan Karyağdıoğlu isimli öğrenciler, topladıkları giyim eşyalarını Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı’ya getirdiler.

Okulda eğitim ve öğretim yılı boyunca sürdürdükleri sosyal çalışmalarla dikkatleri üzerinde toplayan öğrencilerle öğretmen Sebahat Çetin’in yoksul aileler için geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürdükleri sosyal farkındalık projesi kapsamındaki çalışmalarından duyduğu memnuiyeti ifade eden Dernek Başkanı Fatma Cavlı, öğrencilere teşekkür etti.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.