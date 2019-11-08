Rahmi Anıl Başaran’a milli davet

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Balıkesirspor’un 19 yaşındaki forveti Rahmi Anıl Başaran U20 Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

U20 Milli Takım'ın 15 Kasım 2019 tarihinde Fransa ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Balıkesirspor’dan Rahmi Anıl Başaran da davet edildi.

Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 10 lig maçında da forma giyen Rahmi Anıl Başaran 4 gol kaydetti.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:27

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