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Sındırgı Kışla Müze Han’a TKB’den Uygulama Ödülü

İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete başlayan Kışla Müze Han Butik Otel, Tarihi Kentler Birliğince uygulama ödülüne layık görüldü. Antalya YAPEX Restorasyon fuarında Kışla Müze Han uygulama ödülü Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt tarafından Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'a verildi.

Sındırgı Kışla Müze Han’a TKB’den Uygulama Ödülü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete başlayan Kışla Müze Han Butik Otel, Tarihi Kentler Birliğince uygulama ödülüne layık görüldü. Antalya YAPEX Restorasyon fuarında Kışla Müze Han uygulama ödülü Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt tarafından Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’a verildi.
“Sındırgı Redif Kışlası" olarak 1897 yılında inşasına başlanan ve 1899 tarihinde tamamlanan tarihi bina Kışla Müze Han olarak geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Restorasyon çalışmalarında binanın orijinaline sadık kalınması, sürdürülebilir ve hikayeleri ile birlikte herkese kullanılabilir hale getirilmesi Tarihi Kentler Birliği tarafından da takdir aldı.
Sındırgı Belediyesi; müze özendirme yarışmasında Tarihi Kentler Birliği tarafından “uygulama ödülüne“ layık bulundu. Sındırgı’da turizme katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı Redif Taburu, şimdiki adıyla Sındırgı’nın tarihinin sergilendiği Kışla Müze Han. Sındırgı'nın turizmde gelişen potansiyelini hesap ederek burayı müze otel olarak restore ettik. 8 odalı, her odasının ayrı bir hikayesi olan bu kışla, ödül olan bir yer haline geldi. Balıkesir Valiliğimizin, Kültür Varlıkları Koruma Fonu destekleri ve Balıkesir Üniversitesi'ndeki hocalarımızın güzel çalışmaları ile tamamladığımız Kışla Müze Han'ı geçtiğimiz günlerde hizmete açtık. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Binanın tarihi dokusunu bozmadan hatıraları canlandıracak, şehrin hakim tepesinde sıcak bir misafirperverlik içerisinde konaklama sağlayacak Kışla Müze Han'ı ilçemize kazandırdık. Üst katında oluşturduğumuz fuaye alanında da eskiye dair, kültürümüze dair ne varsa onları da sergileyeceğiz. İnşallah büyükşehir belediyemizle birlikte yapacağımız Kışla Müze Han'ı da içine alan Kışla Millet Bahçesi ile bölge turizme farklı bir boyut kazandıracak. Bu güzel atmosfer ve örnek restorasyon çalışmamız müze özendirme yarışmasında Tarihi Kentler Birliği tarafından uygulama ödülüne layık görüldü. İlçemiz adına ödülümüzü de Kültür Varlıkları müzeler genel müdürü Yalçın Kurt’tan aldık. Geçtiğimiz aylarda da daha önceden hizmete geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk ve tek güreş evi Remzi Çakar Güreş Evi de TKB tarafından müze özendirme ödülüne layık görülmüştü. Yaptığımız çalışmaların bu şekilde takdir görmesi de bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BALIKESİR

08 Kasım 2019 Cuma

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