Dursunbey OSB yatırımcılara tanıtıldı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi’nin tanıtım toplantısı önemli isimleri ağırladı. Dursunbey’e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki OSB’nin tamamlanıp faaliyete geçmesiyle ilçedeki genç nüfusun göçü engellenmek isteniyor.

Dursunbey Belediyesi tarafından ilçede kurulma aşamasındaki Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırımcılara tanıtılması için gerçekleştirilen etkinlikte OSB’nin yatırımcıya sağlayacağı faydalar anlatıldı.



Ramazan Bahçavan: “Amacımız gücü geriye döndürmek"

Dursunbey OSB tanıtım toplantısında ilk olarak konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ilçe hakkında bilgiler verdi. Bahçavan, “14 bin kilometrelik Balıkesir coğrafyasında 2 bin kilometrekare ile toprakları açısından en büyük ilçedir Dursunbey. 102 kırsal, 9 merkez olmak üzere 111 yerleşim yeri, mahallesi vardır. Yüzde 70’i orman, kalite açısından Karaçam popülasyonu ülkemizde en yoğun olan yerdir. Dolayısıyla kırsal mahallelerin yüzde 98’i orman köyüdür. Orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız, orman ürünlerinin kesim ve lojistiği yanında tarım ve hayvancılıkla iştigal eder. İlçe merkezimizde yine ağaç sektörü en büyük ticari hacmi kapsar. Yalnız son yıllara kadar sadece yarı mamul satılması, katma değeri yüksek ürün elde edilememesi, cazibemizin biraz dağılmasına sebep olmuştur. Tabi bunun çok çeşitli sebepleri vardır. Bir kaçına değinecek olursak, esnafımızın arge çalışmalarına önem vermemesi, kollektif çalışma kültürünün çok zayıf kalması, iç sebepler olarak başı çekmektedir. Çeşitli platformlarda dile getirilen; sektör ve ilçe bazlı teşviklerin verilmesi, ağaçtan elde edilecek katma değeri yüksek mamullerin üretimini arttıracak, bunun sonucunda ithal ettiğimiz bazı ürünler ilçemizde üretilerek döviz kayının daha az olacağını düşünüyoruz. Dursunbey açısından bu teşviklerin çok önemli bir faydası daha olacak; o da göçün önlenmesi. Son 30 yıldır binde 33 ile bölgede en fazla göç ilçemden olmuştur. 1980’lerde 55 bin civarında olan toplam nüfusumuz, şu anda 40 bin sayısının altına inmiştir. Genç ve çalışacak nüfusun dışarıya gitmesi, geride yaşlı nüfusumuzun kalması sosyal problemleri de beraberinde getirmekte, bu da maddi ve manevi olarak yerel idarelere büyük mesuliyet yüklemektedir. İlçemde yaşayan insanlardan ziyade, gurbetteki yaklaşık 80 bin hemşehrimin de çoğunun isteği istihdamın ilçede sağlanması, göçün durması ve geriye dönüşlerdir" diye konuştu.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’deki 300’den gazla OSB’de oda ve borsaların katkısı var”

“Dursunbey OSB’deki tanıtım toplantısına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da OSB’lerin Türkiye için önemine değinerek, “Eğer bugün Türkiye sanayileştiyse 1960'dan sonra İtalya'yla Çin arasında bir numaraları sanayi devi bir ülke olduysa bunun arkasında tamamen organize sanayi bölgeleri var. Organize sanayi bölgelerinin işletme biçimlerinde de kim düşünüp yaptıysa iş adamlarını odalar ve borsaları da işin içine soktular. Dolayısıyla bizim için yapılan yerlerde biz söz sahibiyiz. Bugün Türkiye'de 300'den fazla organize sanayi bölgesi var. Ticaret odaları ve borsaların da bunda çok katkısı var. Türkiye'nin sanayi devi olmasında en büyük gurur kaynağımız. Türkiye'nin bilgi olarak satabildiği şeylerden bir tanesi de organize sanayi bölgesidir. Özellikle sanayisi gelişmemiş ülkeler geldiği zaman biz sordukları soru şu, 'Organize sanayi bölgesi nedir? Nasıl çalışır? Bizim ülkemizde de yapar mısınız?' diyorlar. Bu kapsamda da biz de artık bu bilgilerimizi satıyoruz. Özellikle Balıkesir'i, Dursunbey'i kutluyorum. Türkiye'de marka olmuş şehirlere bakın, eğer marka olmuş şehirlerde, valisi, büyükşehir belediye başkanları, oda borsa başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, bir araya gelirlerse, hepsinin yüreği şehir için bir ve beraber atıyorsa o zaman o şehirler marka şehirler olmuş. Bunun arkasındaki bereket şu, birlik ve beraberlikte bereket, ayrılıkta azap vardır. Bir şehrin dinamikleri birlikte hareket ediyorsa o şehre de bereket geliyor. Özellikle bu projeyle ilgili çok güzel bir fikir düşünmüşsünüz. Lojistik istasyon sayesinde inşallah yatırımcılarımız Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi'yle ilgilenecektir. Özellikle bölgesi ve coğrafyası itibariyle de burada mobilya ve ahşap sektörü üzerine de odaklanmamız lazım. Kümelenme bu işin olmazsa olmazıdır. Biz bu konuda üzerimize düşen Dursunbey'in tanıtımı ve sanayicilerin gelmesi noktasında her türlü desteği vereceğiz. İlçe bazlı teşvike geçilmesi noktasında Dursunbey inşallah başka bir noktaya doğru sıçrar. El birliğiyle gerçekleştirdiğiniz bu güzel eser için hepinizi kutluyorum.” İfadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Balıkesirliler olarak yatırımcılara destek vermeye hazırız”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Dursunbey OSB’nin tanıtımında yaptığı konuşmada, “Biz Balıkesir’i üç ayrı ekonomik bölgeye böldük. Biri Güney Balıkesir, biri merkez Balıkesir, bir de Batı Balıkesir. Sadece kendi iliyle, ilçesiyle ilgilenen yerel yöneticilerin başarılı olma ihtimalinin olmadığının çok farkında olarak seçim kampanyalarımızda da, bundan önceki çalışmalarımızda da kendini bilen, ama etrafında ne olup bittiğini iyi bilen bir Balıkesir olması için odalarımızla, yerel yöneticilerimizle, tüm arkadaşlarımızla çalıştık. Balıkesir’in bir avantajı var. O da İstanbul’un yükünü almak için en yakın bölge kaldık. Altın çember dediğimiz; yani Marmara Denizi’nin havzasının etrafına baktığımızda devlet üstüne düşen bütün yatırımları yaptı. Yani Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü, yapılan İzmirİstanbul, İzmirAnkara otobanları ve körfezin haricinde dışarıdan gelecek Çanakkale’yi Balıkesir’e ve diğer illere bağlayacak otobanla Balıkesir’in her ayrı noktasını HUB bölge haline dönüştürdü. Bandırma’mızın liman özelliği, körfezimizin turizme yatkınlığı, bu bölgelerimizin lojistik olarak üretimde ve madencilikte yapılacak her türlü yatırıma uygun olması için hepimiz aynı arzu içerisindeyiz ilçelerimizi güçlendirmek ve bize düşen görevleri yerel yöneticilerle. Sivil toplum örgütlerimizle ve idari amirlerimizle beraber tüm yatırımcılara destek olmak istiyoruz. Dursunbey Organize Sanayi hikayesi başkanımızın seçilmesiyle başladı. 2016 yılında sonuca ulaşmak için bütün altyapıları hazırladık. Bugün de diyor ki iki yıl içerisinde yatırım yapana arazimizi yüzde 100 bedelsiz, Dursunbeyliler, Balıkesirliler olarak yatırımcılara vereceğiz. Biz istihdamın artmasını, bölgemizin güçlenmesini ve coğrafi olarak da bu bölgenin Türkiye’ye ihtiyacı olduğunun farkındayız. Biz Balıkesirli gençlerimizin kendi memleketlerinde başkasından iş, aş isteyen değil, kendi kaynaklarıyla yetinebilen ve dışarıdan gelen yatırımcılarla hep beraber Balıkesir’in kalkınmasına, Balıkesir’in güçlenmesi Türkiye’nin güçlenmesi demek şiarıyla yola çıktık” diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek: “Herkes üzerine düşeni yapmalı”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ise Dursunbey’de yapımı devam eden OSB ile bölgenin kalkınacağını ifade ederek, “Bugün burada önemli ve güzel bir buluşma oldu. Dursunbey bir doğum sancısı çekiyor, inşallah bu doğum hayırlı olacaktır, ben buna inanıyorum. Bir gayrete ihtiyaç vardı, sanayi bölgesinin kurulmuş olması için devlette uğraşıyor. Sizlerde bir adım atmışsınız, inşallah birlikte bize de düşen işi milletvekillerimizle, mahalli yöneticilerimizle, valilerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte bize de ne düşüyorsa biz de fahri bir Dursunbeyli olarak sizlerin hizmetinde olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

Tanıtım toplantısına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve vatandaşlar eşlik etti.

