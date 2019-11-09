Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 95 - Anadolu Basket: 72

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Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Anadolu Basket'i 9572 mağlup etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Mahmut Can Çetin 24 sayı, Myles Mack 23 sayı, Mert Konuk 11 sayı ile galibiyetle önemli rol oynadı. Konuk ekip Anadolu Basket'te ise Larry Carnail Austin Jr 17 sayı, Barış Gökalp 14 sayı ve Rıfat Murat Kaya'nın 12 saylık performansları galibiyet için yeterli olmadı.



Salon: Kurtdereli

Hakemler: Orkun Yurtdaş xxx, Abdullah İlik xxx, Batuhan Kümükoğlu xxx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Mahmut Can Çetin xxxx 24, Myles Mack xxxx 23, Mert Konuk xx 11 Marvin Jefferson xx 9, Berkay Genç xx 9, İsmail Çevik xx 8, Gökhan Aydın xx 7, Harun Can Doğan x 2, Emre Tanışan x 2

Anadolu Basket: Larry Carnail Austin Jr xx 17, Barış Gökalp xx 14, Rifat Murat Kaya xx 12, Ali Berent Kavaklioğlu xx 11, Franck Christophe Yangue Tankeu x 8, Mehmet Kürşat Sözen x 6, İhsan Yalçın Azizmahmutoğulları x 4

1. periyot: 2323

Devre: 3537 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. periyot: 6562 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

BALIKESİR 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:06

YATSI 19:26

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