Balıkesir'de 'Türkiye Güven Uygulaması' yapıldı Uygulamada 9 bin 462 kişinin GBT sorgusu yapıldı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, Balıkesir'de de 20 ilçede asayiş denetimi yapıldı. Uygulama esnasında 9 bin 462 kişiye GBT uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Emniyet birimleri tarafından koordineli olarak "sabit yol uygulaması" ve "umuma açık yer uygulaması" şeklinde 2 aşamalı denetim gerçekleştirdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Hareket polislerinin katıldığı operasyon, tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin 1. aşamada yol uygulamasına 210 ekip 566 personel ile 1 dedektör köpek katıldı. 319 umuma açık mekan denetlenirken, yapılan yol ve umuma açık yer denetimlerinde 9 bin 462 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, bin 294 araç kontrol edildi. 142 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandı ve 21 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında haklarında arama kararı bulunan 24 kişi yakalandı. Denetim sonucunda araçlara uygulanan ceza miktarı ise 54 bin 238 TL. oldu. Denetlemelerde 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 32 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 16 adet makaron, 14 adet uyarıcı hap, 1 hassas terazi, 3 adet tescilsiz motosiklet ele geçirildi. Ayrıca 324 iş yeri kontrol edilerek, 11 iş yerine idari işlem yapıldı. 12 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, bin 625 TL ceza uygulandı. Polis ekipleri 180 metruk binanın kontrol edildiği denetimlerde 5 kişiyi gözaltına aldı.

BALIKESİR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:14

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