Atatürk ölümünün 81. yılında Edremit’te de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen törenler ile anıldı.

Anma törenlerinde ilk olarak kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri, Kaymakam Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı Vekili İkmal Albay Murat Köprücü, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından Atatürk Anıtına sunuldu.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çaldı. Çok sayıda vatandaş ta, araçlarının kornalarını 2 dakika boyunca çalarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra İstiklal Marşı söylendi.

Şehit Hamdibey Meydanı’nda düzenlenen ilk programa Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutan Vekili İkmal Albay Murat Köprücü, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, muhtarlar, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Meydandaki Atatürk’ü anma törenleri daha sonra Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik ile devam etti.

Yılmaz Akpınar MTAL tarafından düzenlenen anma etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Özgür Yenigökçe yaptı. Edremit çapında ilk ve orta dereceli okullarda düzenlene şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan Atatürk sunumu gerçekleştirilmesinin ardından anma törenleri sona erdi.

BALIKESİR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:14

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