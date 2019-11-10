Manyas'ta Atatürk törenlerle anıldı.

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Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81.yıldönümünde Manyas’ta törenlerle anıldı.

Kaymakamlık ve Beleye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunumu sonrası saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte iki dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda ki anma programı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası günün anlam ve önemini belirten konuşmayı anma programını hazırlayan Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Başaran yaptı. Atatürk konulu yarışmada derece alanlara ödüllerinin verilmesi sonrası Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Yaşadım diyebilmek için “ isimli oratoryo sunulması ile anma programı sona erdi. Anma programına Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçin, AK Parti ilçe Başkanı Yıldız Barcin, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldılar.

BALIKESİR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:14

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