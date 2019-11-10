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Balıkesir'de güven operasyonunda 32 şahıs yakalandı

İHA

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il merkezi ve ilçelerinde 'Türkiye'de Güven Operasyonu' düzenledi. Jandarma ekipleri operasyonlar sırasında 13 bin 371 kişiye GBT sorgulaması yaparken, 32 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir'de güven operasyonunda 32 şahıs yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il merkezi ve ilçelerinde 'Türkiye'de Güven Operasyonu' düzenledi. Jandarma ekipleri operasyonlar sırasında 13 bin 371 kişiye GBT sorgulaması yaparken, 32 aranan şahıs yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 132 ekip, 2 dedektör köpek ve 507 personelin katılımı ile 5 aşamalı olarak icra edilen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında, 61 yol kontrol noktası arama noktası, 661 umuma açık eğlence mekanları, 98 park ve bahçe ve 113 metruk binada yapılan uygulama neticesinde, 13 bin 371 şahıs sorgulandı. Haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 32 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 1'i gözaltına alınıp, 16 şahsa adli ve idari işlem yapılmış ve 4 bin 833 TL idari para cezası uygulandı.
Ekipler 4 umuma açık eğlence mekanına idari işlem uygularken, 3 bin 937 araç kontrol edildi. Jandarma ekipleri arama kaydı bulunan 1 aracı yakalarken, 49 araç trafikten men edilmiş ve 134 araca 54 bin 41 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonlar sırasında 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 47 adet mermi/fişek, 5 gram esrar ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

BALIKESİR

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:41
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  • YATSI 19:25
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