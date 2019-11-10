TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı)

TFF 1 Lig'in 11. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 00 berabere bitti.
BALIKESİR
10 Kasım 2019 Pazar
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