Başkan Deveciler, Yargıtay Başkanını ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bir dizi program için gittiği Ankara’da Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve beraberinde ki teknik birim Müdürleri Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i makamında ziyaret etti.

Başkan Deveciler ve ekibi, genel yatırım konuları hakkında fikir alışverişinde bulunurken, Cirit’e kısa bir sunum yaptı. Burhaniye’ye yapılan yatırımlar hakkında bilgilerin sunulduğu programda, Başkan Ali Kemal Deveciler, Belediye olarak yaptıkları hizmetleri ve ilçeye kazandırılması planlanan projeleri aktardı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, Başkan Deveciler ve birim müdürlerinin yatırımlarının Burhaniye’ye yakışır projeler olduğunu ifade ederken, başarılarının ve hizmetlerinin devamını diledi. Başkan Deveciler ise, misafirperverliğinden dolayı Cirit’e teşekkür ederek başarılar diledi.

BALIKESİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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