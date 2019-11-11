Eğitimde Erken Çocukluk Zirvesi Balıkesir’de yapıldı

Okul öncesi eğitiminin kalitesini arttırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla “Balıkesir Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” yapıldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında düzenlenen “Balıkesir Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi” idareci, öğretmen ve velilerin yoğun katılımı ile Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu’nda gerçekleştirilen ilk gün programına Milli Eğitim Bakanlığı Erken Çocukluk Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Doç. Dr. Hasan Kandermir, Dr. Öğretim Üyesi Nihan Feyman Gök Ve Uzman Psikolog Özkan Şenol, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Müftüsü Ramazan Topcan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, idareci, öğretmen ve veliler katıldı.

Böylesine güzel bir zirveye ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Müdür Yıldız, “Okul öncesi öğretmen ve idarecilerimizin kendilerini yenilemelerini sağlamak maksadıyla düzenlemiş olduğumuz iki günlük bu zirve için bizleri kırmayarak şehrimize teşrif eden değerli akademisyenlerimize, her biri birbirinden değerli hocalarımıza, hafta sonu olmasına rağmen bu salonu hınca hınç dolduran siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir zirveye ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü bir şehrin böylesine güzel etkinliklere, böylesine anlamlı çalıştaylara ev sahipliği yapmış olması büyük bir bahtiyarlık. İki gün süre ile gerçekleştirecek olduğumuz Erken Çocukluk Eğitim Zirvesi’nin şehrimizde okul öncesi eğitimini daha da güçlendireceğine, yürütmüş olduğumuz bu ve benzeri çalışmalar sayesinde okul öncesinden orta öğretime kadar eğitimde çok daha güzel noktlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Müdür Yıldız’ın açılış konuşmalarının ardından ilk gün programı Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Doç. Dr. Hasan Kandermir, Dr. Öğretim Üyesi Nihan Feyman Gök ve Uzman Psikolog Özkan Şenol’un sunumları ile sona erdi.

Zirvenin ikinci gün programı Karesi Zübeyde Hanım Anaokulundaki “Erken Okuryazarlık, Masal Anlatıcılığı, Okul Öncesi Stem Uygulamaları, Çocuklarda Öfke Terapisi, Okul Öncesi Dönemde Ritim Çalışmaları, Okul Öncesi Dönemde Kodlama, Okul Öncesi Dönemde Ritim Çalışmaları” atölyeleri ile devam etti.

BALIKESİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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