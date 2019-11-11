Başkan Yılmaz, Balya ve İvrindi'yi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yılmaz, Balya ve İvrindi'yi ziyaret etti

İHA

Başkan Yılmaz, Balya ve İvrindi'yi ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafta sonu İvrindi ve Balya'da mesai yaptı. İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Okullar Bölgesi'nde yapılan Millet Bahçesini inceleyerek vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel Yılmaz sonrasında ise Balya'yı ziyaret etti. Balya'da ilçe sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz'a Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga eşlik etti. Başkan Yılmaz, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışarak ilçelerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet üreteceklerini kaydetti.

İlçeleri ziyaret ederek ilçe belediye başkanları ve ilçe sakinlerini ile bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "İlçelerimizi ziyaret ederek belediyelerimizin Büyükşehir Belediyesi ile olan koordinasyonunu ve işbirliğini değerlendiriyoruz. İstiyoruz ki vatandaşlarımız da fikirlerini söylesin, taleplerini dile getirsin. Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin taleplerini rahatlıkla dile getirebildiği bir şehir, onları can kulağıyla dinleyen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bu doğrultuda Balya ve İvrindi'de vatandaşlarımızla buluştuk, yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında vatandaşlarımıza bilgi vererek fikirlerini dinledik. Balıkesirimizi hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

BALIKESİR

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bigadiç'in yeni komutanı Teğmen Bulut Doğan göreve başladı
YEREL HABERLER Bigadiç'in yeni komutanı Teğmen Bulut Doğan göreve ...
Bandırmaspor’dan hakem hatalarına isyan
YEREL HABERLER Bandırmaspor’dan hakem hatalarına isyan
Eğitimde Erken Çocukluk Zirvesi Balıkesir’de yapıldı
YEREL HABERLER Eğitimde Erken Çocukluk Zirvesi Balıkesir’de yapıldı
Başkan Deveciler, Yargıtay Başkanını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Deveciler, Yargıtay Başkanını ziyaret etti
Balıkesirspor - Altınordu maçının ardından Mustafa Ati Göksu: "Etkili oyunu skora yansıtamadık" Hüseyin Eroğlu: "Rakibe pozisyon vermedik"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Altınordu maçının ardından Mustafa ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altınordu: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altınordu: 0
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk ...
50 Peynirli Şehir Balıkesir’e görkemli tanıtım
YEREL HABERLER 50 Peynirli Şehir Balıkesir’e görkemli tanıtım
Balıkesir´de aranan 56 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir´de aranan 56 kişi yakalandı
Balıkesir'de güven operasyonunda 32 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de güven operasyonunda 32 şahıs yakalandı
Burhaniye Atatürk’ü andı
YEREL HABERLER Burhaniye Atatürk’ü andı
Ölümünün 81. yılında Atatürk Havran’da anıldı
YEREL HABERLER Ölümünün 81. yılında Atatürk Havran’da anıldı
Burhaniye’de sezonun ilk melkisi ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de sezonun ilk melkisi ilgi gördü
Manyas'ta Atatürk törenlerle anıldı.
YEREL HABERLER Manyas'ta Atatürk törenlerle anıldı.
Atatürk ölümünün 81. yılında Edremit’te de anıldı
YEREL HABERLER Atatürk ölümünün 81. yılında Edremit’te de anıldı
'50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı, 50 çeşit peynirle tanıtıldı
YEREL HABERLER '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı, 50 çeşit ...
Ayvalık’ta Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde hüzünle anıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81. ...
Akıncı toyu Atlı Okçuluk müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Akıncı toyu Atlı Okçuluk müsabakaları başladı
Balıkesir'de 'Türkiye Güven Uygulaması' yapıldı Uygulamada 9 bin 462 kişinin GBT sorgusu yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Türkiye Güven Uygulaması' ...
Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı
YEREL HABERLER Atatürk ölümünün 81. yılında anıldı
Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 95 - Anadolu Basket: 72
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir ...
Dursunbey OSB yatırımcılara tanıtıldı
YEREL HABERLER Dursunbey OSB yatırımcılara tanıtıldı
Zeytin hasatı için lokma hayrı
YEREL HABERLER Zeytin hasatı için lokma hayrı
Balıkesir'de aranan 13 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aranan 13 kişi gözaltına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu