Burhaniye’de çinicilik kursuna büyük ilgi

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Burhaniye'de ilk ilk kez açılan çinicilik kursuna vatandaşlar akın etti.

İlk kez açıldığı için kursiyerlerin çok ilgili olduklarını anlatan Kurs Öğretmeni Filiz Gürbüz, “Kursumuz bir ay önce başladı. Haftada 4 gün çalışıyoruz. Burada hazırlanan çiniler sırlandıktan sonra fırınlanacak. Hazırladığımız ürünleri Mayıs ayında görücüye çıkacak” dedi.

Öte yandan kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, kurs öğretmeni Filiz Gürbüz’den bilgi alırken, kursiyerlere başarı dileğinde bulundu. Müdür Dükancı, kurs çeşidi ve sayısını artırma gayreti içinde olduklarını söyledi.

BALIKESİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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