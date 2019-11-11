Burhaniyeli simitçi Lösemiye dikkat çekiyor

Burhaniye'de bir simit satıcısı lösemi hastalığına astığı afişlerle dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Meydanında, simit satarak geçimini sağlayan 64 yaşındaki Ahmet Nedim Hergül, herkesi Lösev’e yardım etmeye çağırdı. Hergül, “Destek için ne yapabilirim diye düşündüm. Böyle bir şeye karar verdim. Ay sonuna kadar afişleri indirmeyeceğim. Onlarda bizim çocuklarımız. Her zaman yanlarında olmalıyız. Onlara yapacağımız ilik bağışını esirgemeyelim. 50 yaşın altındaki her sağlıklı birey ilik bağışı yapabilir. Ayrıca Lösev’e yapılacak olan maddi bağışlar banka veya PTT şubelerinden yapılabilir. Evinize, iş yerinize gelerek Lösev için bağış toplayanlara itibar etmeyin. Böyle durumlarda en yakın güvenlik kuvvetlerine şikayette bulunun. Unutmayın ki kurtarılan bir hayat yeni bir yaşam demektir. Bu yaşam hakkını çocuklarımızdan esirgemeyelim” dedi. Hergül'ün bu duyarlı davranışı büyük takdir topluyor.

BALIKESİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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