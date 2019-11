Balıkesir'de fidanlar toprak ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Bugün fidan, yarın nefes” projesi kapsamında Balıkesir genelinde 250 bin fidan toprakla buluştu. Türkiye genelinde saat 11’i 11 geçe başlayan etkinlikte Balya ilçesinin Akbaş Ağaçlandırma Sahası’nda 100 bin fidan dikildi.

Balya Akbaş Ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen fidan dikimine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve il protokolünün yanı sıra vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Orman Bölge Müdürü: Selim Gurbetoğlu: “Balıkesir’de toplam 250 bin fidan”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Gurbetoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, başta Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere, bakanlığımızın ve Orman Genel Müdürlüğümüzün organizasyonunda 11 milyon fidanı, “11 milyon ağaç bugün fidan, yarın nefes” sloganıyla daha yeşil bir Türkiye için toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin topraklarında 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirilirken bunun 100 bini bulunduğumuz alanda olmak üzere 250 bin adedi Balıkesir ilimizde dikilmiş olacaktır. Devlet ormancılığının en önemli görevlerinden bir tanesi de ormanları iyileştirmek ve varlığını artırmaktır. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin her yöresinde kurumlarımızla ve milletimizle el ele 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak, ormanların iyileştirilmesi ve varlığının artırılması konusunda çok önemli bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “11 milyon fidan toprakla buluşuyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, ağaç dikmenini önemine değinerek, “Bu dönem fidan dikme dönemi. Bu dönem fidanları toprakla buluşturma dönemi. Bir öğrencimizin twitine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu tepki vermesiyle bugün bir kampanya eşliğinde belki dünya rekoru kıracak şekilde Türkiye’nin her yerinde 11 milyon fidan dikiliyor. Balya ilçemizde Akbaş Ağaçlandırma Sahasında ilimizdeki en büyük ağaçlandırma kampanyasını yapıyoruz. Ama Marmara Adası’ndan tutun; Sındırgı’da, Dursunbey’de ilimizin her yerinde bugün gençlerimiz belki hayatında ilk kez fidan dikecekler, yetişkinlerimizde diktikleri ağaçlar gibi bugün tekrar ağaç dikecekler. Sulamak, hayat vermek güzeldir. Ben en çok gençlerimiz adına heyecanlıyım. Onlarla beraber bugün ağaç dikeceğiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



Vali Ersin Yazıcı: “Çocuklar bu topraklar sizin”

Fidan dikiminden önce son konuşmayı yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Türkiye’nin daha yeşil olması için fidan dikildiğini belirterek, “Güzel bir şey için bir aradayız. Ülkemizin daha yeşil olması için, daha yaşanabilir topraklar, daha yaşanabilir, daha temiz, insan sağlığına daha uygun hava, su ve toprak için, ülkemizi yemyeşil kılıp herkesin gıptayla baktığı bir ülke yapabilmek için böyle anlamlı ve bu büyüklükle ilk kez bir kampanya düzenleniyor. Öncelikle bu kampanyayı yürüten Orman Bakanlığımıza, tabi ki buradaki teşkilatı olan Orman Bölge Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesine, Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, okullarımıza, emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bugün burada 100 bin ağaç dikilecek, toplamda da ilimizde 250 bin ağaç dikilecek. Sevgili çocuklar; buralar sizin, bu topraklar sizin, bu ağaçlar sizin. İnşallah çocuklarınıza, torunlarınıza bu ağaçları, bu ormanları biz diktik diye gururla anlatacaksınız. Daha yaşanabilir, daha güzel bir Türkiye ‘yi oluşturmak adına 7’den 70’e hep bir aradayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bu alanda olduğu gibi her alanda da devam ettirsin. Güzel Türkiye’miz için, güçlü Türkiye’miz için, yaşanabilir bir Türkiye için hep birlikte el ele inşallah daha büyük rekorlara, daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Türkiye için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizde 11 milyon yeni ağaçla her tarafında yeşili, ormanı olan ve insanlara bu güzelliği yaşatmak adına tüm topluma bu güzelliği sunmak adına yapılan bu organizasyona katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Hep birlikte fidan diktiler

Yapılan konuşmaların ardından saat 11’i 11 geçe fidan dikimine geçildi. Vali Ersin Yazıcı kendisi için hazırlanmış fidanı 100 yaşındaki Yusuf İkiz, Balıkesir Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve il protokolüyle berabere dikti. Ağaçlandırma sahası içinde Balya ve Balıkesir’den gelen anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri fidan dikerek geleceğe yeşil bir Türkiye bırakmak için çabaladı.

BALIKESİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.