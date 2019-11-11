Dursunbey'de Geleceğe Nefes Seferberliği

Türkiye'nin dört bir yanında bugün kutlanan Ağaç Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Dursunbey Kılca bölgesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında onbinlerce fidan binlerce kişinin katılımı ile toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluştu. Vatandaşlarınbüyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında Ülke genelinde olduğu gibi Dursunbey'de de bir tören düzenlendi. Ayvacık Mahallesi Kılca bölgesinde gerçekleştirilen törene Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkiler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan program Kaymakam Emrullah Temizkan'ın konuşması ile devam etti. 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma günü ilan edildiğini ifada eden Kaymakam Temizkan, bugün Dünya'ya örnek olacak bir kampanyaya imza atıldığını söyledi. Kaymakam Temizkan'ın ardından Orman çalışanları tarafından fidan dikimi ile ilgili ayrıntılar katılımcılar ile paylaşıldı. Daha sonra saatler 11:11'i gösterdiğini tüm katılımcılar hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu. Törenin ardından açıklamada bulunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm Türkiye'de gerçekleşen fidan dikim seferberliğine Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ve Dursunbey Belediyesi olarak organize ettiklerini ifade etti. Başkan Bahçavan; "Bugün 11 Milyon fidan toprakla bululşacak. Ülkemizde 2002 yılı ile bugünkü ağaç zenginliği arasında yüzde otuzu geçen bir ağaçlandırma var. Buda Ak Partinin farkını ortaya koyuyor. Bizde destek amacı ile bugün buraya geldik. Memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Dursunbey Orman işletme Müdürü Fahri Atalay Kılca bölgesinde gerçekleşen törende 15 bin ağacı toprakla buluşturduklarını söyledi. Geleceğe nefes oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu büyük kampanya vesilesi ile teşekkür etti.

BALIKESİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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