Manyas’ta 500 fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes “ kampanyası kapsamında tüm ülke de olduğu gibi Manyas’ta da ilk etapta 500 değişik cins fidanın dikimi yapıldı.

Manyas’ın kırsal Boğazpınar Mahallesi Sayaderesi mevkiinde hazırlanan 20 dekarlık alana ıhlamur, çınar, selvi ve fıstık çamlarından oluşan 500 adet fidanın dikimi yapıldı. Dikim öncesi bir konuşma yapan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, küresel ısınmaya dikkat çekerek, bununla mücadelenin yegane yolunun fidan dikimi olduğunu söyledi. Daha sonra kurum amirleri, memurlar, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile imamın yaptığı dua sonrası fidan dikimine geçildi. Fidan dikimine Manyas Belediye Başkan Vekili Zerrin Tok’ta katıldı.

BALIKESİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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