Kazdağları’nda 21 bin 380 fidan toprak ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye genelinde 2023 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Fidan Dikime Etkinliği kapsamında Kazdağları’nda 21 bin 380 fidan toprakla buluştu.

Kazdağları Atış Alanı mevkiinde 11 Kasımda, 81 ilde, 2023 noktada saat 11:11’de eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’de ağaçlandırma ve orman varlığı konusunda toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen etkinlik kapsamında açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Gelişen sanayi ve teknoloji ile birlikte, havanın, suyun ve toprağın korunması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilçemizde ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Edremit ve daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızla birlikte bugün Kalkım Yolu Tepe Oba Mevkiinde toplandık. Daha yeşil bir Edremit için tüm vatandaşlarımızla birlikte bereketli topraklarımızı 21 bin 380 fidan ile buluşturduk. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız en önemli değerlerden birisi de 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte diktiğimiz bu fidanlarımız olacak. Bu kapsamda bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

Etkinliğe; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy şehit yakınları, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ağaç dikenler ile yakından ilgilendi. Dikilen ağaçlara can suyu verip onlar ile bol bol fotoğraf çektirdiler.

BALIKESİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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