Balıkesir’de 38 kaçak göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gömeç ilçesi Keremköy Mahallesi’nde rutin devriye sırasında jandarma ekipleri zeytinlik alanda kalabalık bir grup fark etti. Harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 Afganistan, 26 Pakistan, 3 Özbekistan, 2 Irak ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BALIKESİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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