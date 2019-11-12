İvrindi'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'e bağlı İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri 13 düzensiz göçmeni orman içinde saklanırken yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; İvrindi ilçesi Gökçeler mahallesinde önleyici kolluk faaliyeti esnasında ormanlık alan içerisinde kalabalık bir grubun görülmesi üzerine yapılan kontrolde 4 yetişkin erkek, 2 yetişkin kadın, 7 çocuk olmak üzere 13 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Bu olayla ilgili olarak yakalanan göçmenler hakkında idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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