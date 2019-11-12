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“Harika Çocuklar Sirki” Burhaniye’de

İHA

Burhaniye ilçesinde, Gösterime girdiği her yerde ilgiyle izlenen, dünyaca ünlü Harika Çocuklar "Wonderful Kids" gösterisi, 1617 Kasım Cumartesi ve Pazar günü Reha Yurdakul Kültür Merkezi Salonu'nda saat 13.00'de, 15.00'de, 17.00'de ve 19.00'da sahnelenecek. Türkiye'nin ilk sirk sanatları kuruluşu olan Avrasya Gösteri Sanatları bünyesinde Türkiye'ye gelen 50 dakikalık gösteri, oyunculuğa dayalı performanslar aracılığıyla çocuklara genel olarak sanatı, özel olarak da gösteri sanatlarını sevdirmeyi, çocukların sergilediği akrobatik gösteriler ile çocuklarda bedenini doğru kullanabilme ve...

“Harika Çocuklar Sirki” Burhaniye’de

Burhaniye ilçesinde, Gösterime girdiği her yerde ilgiyle izlenen, dünyaca ünlü Harika Çocuklar "Wonderful Kids" gösterisi, 1617 Kasım Cumartesi ve Pazar günü Reha Yurdakul Kültür Merkezi Salonu’nda saat 13.00’de, 15.00’de, 17.00’de ve 19.00’da sahnelenecek. Türkiye’nin ilk sirk sanatları kuruluşu olan Avrasya Gösteri Sanatları bünyesinde Türkiye’ye gelen 50 dakikalık gösteri, oyunculuğa dayalı performanslar aracılığıyla çocuklara genel olarak sanatı, özel olarak da gösteri sanatlarını sevdirmeyi, çocukların sergilediği akrobatik gösteriler ile çocuklarda bedenini doğru kullanabilme ve empati geliştirme yetisini öne çıkarmayı hedefliyor.
Gösterinin kreatörü ve Avrasya Sirkinin kurucusu Servet Yalçın gösteriyle ilgili açıklamasında, “Harika Çocuklar "Wonderful Kids" gösterisi ile “Monte Carlo Dünya Sirk Festivali” şampiyonu 9 ve 11 yaşlarında iki akrobat kardeşin başrolde olduğu, Clown Oyunculuğu “Madrabazlık” , Sihirbazlık Gösterisi ve Tatar Yayı (Arbalet) Gösterisi ile hem çocuklara hem de yetişkinlere harika bir hafta sonu yaşatmayı amaçladık. Bu etkinliğin Burhaniye’ye de gelmesi için salon, sahne ve tanıtım olanakları ile projemizi destekleyen Burhaniye Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler’e katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tüm Burhaniye halkını çocukları ile birlikte, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günü Reha Yurdakul Kültür Merkezi Salonundaki bu benzersiz etkinliğe bekliyoruz” dedi. Gösterinin biletleri her seanstan 30 dakika önce salon girişinden temin edilebilecek.

BALIKESİR

12 Kasım 2019 Salı

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