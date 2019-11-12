Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 7,72 gram esrar, 3,13 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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