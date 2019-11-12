Direksiyon sende kontrol bende projesi için imza atıldı Okul servis araçlarının güvenliği denetlenecek İlkokul öğrencilerinde trafik bilinci oluşturuluyor

İlkokul öğrencilerinde trafik bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek olan “Direksiyon sende kontrol bende” projesi için imzalar atıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşlar arasında yer aldığı projenin sonunda öğrencilerle anket yapılarak servis araçlarının ne kadar güvenli olduğunu tespit edilecek.

Toplumda trafik kültürü ve bilincinin artırılması; sürücü, yolcu ve yayalara trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırılarak trafiğin bir yaşam bilinci olduğunun benimsetilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan “Direksiyon sende kontrol bende” projesi için imzalar atıldı. Proje kapsamında trafik bilincinin çocuk yaşlarda oluşturulması için ilkokul öğrencilerine; emniyet kemeri, yay geçidi, ışıklı trafik işaretleri, cep telefonu kullanımı, teorik ve uygulamalı temel trafik kuralları öğretilecek. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası paydaşlığında gerçekleştirilecek proje 12 Kasım10 Mayıs günleri arasında uygulanacak. 22 hafta süresince haftada 4 saat sürecek eğitimlerde 2 bin 600 öğrenci, 175 servis şoförü ve rehber personeli eğitim görecek.

“Güvenli servis kazasız gelecek”

“Güvenli servis kazasız gelecek” sloganıyla uygulamaya konacak olan proje sonucunda; öğrencilerin trafik kültürü konusunda bilinçlenmesi, sorumluluk ve farkındalık oluşması, servis şoförlerinde trafik ve servis güvenliği bilincinin oluşması bekleniyor.

Eğitim sonunda okul servisi kullanan öğrencilere yönelik anket uygulaması yapılarak okul servis araçlarının ne kadar güvenli olduğunu tespit edilecek. Gerekli görülen konularda servis şoförlerine eğitim verilecek.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Fehmi Erdem projenin hayata geçirilmesi adına hazırlanan protokolü imzaladı.

BALIKESİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.