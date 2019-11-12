Zeytin ve zeytinyağı üretim tesisleri denetlendi

Erdek’te zeytin hasat zamanının başlamasıyla birlikte faaliyete geçen sofralık zeytin ve zeytinyağı üretim tesisleri Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Gıda Kontrol ekiplerince denetlendi.

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ilçe merkez ve genelinde, zeytin salamurası yapan ve zeytinyağı çıkaran tesislerde ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde denetimler yaptı. Denetimlerde eksiklikler görülen işletmelere tutanak düzenleyen ekipler, işletmelere eksikliklerini düzeltmeleri için süre verdi. Tesislerin tamamının ruhsatlı olduğunu tespit eden ekipler, mevzuat gereği tesislerin atık kara sularının çevreyi kirletmemesi için tedbir almaları konusunda işletme sahiplerine uyarıda bulundu.

BALIKESİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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