Sanayinin sokakları pırıl pırıl oldu

Burhaniye sanayi sitesinin sokakları tüm gün süren çalışmalarla temizlenerek pırıl pırıl oldu.

Araçlardan yollara dökülen yağ, mazot ve birçok kimyasalın hem insan sağlığına hem de asfalta zarar vermesinden kaynaklı çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, oluşturulan özel bir ekiple sanayi sitesinin sokaklarında çalışmalar yaptı. Asfalttan özel olarak yağ ve mazot temizleme özelliği olan temizleyici maddelerle tüm gün sanayinin sokaklarında temizleme çalışmaları yapan 10 kişilik ekibe, bir yol süpürme aracı bir yol yıkama aracı ve yıkama tankerleri eşlik etti. Tazyikli su ile yapılan çalışmalar da asfalt ve dükkan önlerindeki kirli alanlar temizlenerek sanayi sitesi daha sağlıklı ve temiz bir ortama kavuşturuldu. Site esnafının daha sağlıklı ve temiz bir ortamda hizmet edebilmesi için bu çalışmaların periyodik olarak devem edeceğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçe geneli temizliğe büyük önem verdiklerine dikkat çekti.

BALIKESİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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