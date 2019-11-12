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500 bin dolarlık ihracat yapana ‘Yeşil Pasaport’ verilecek

İHA

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, 1 milyon dolarlık ihracat yapan iş adamlarına verilen yeşil pasaport için limitinin 500 bin dolara indirildiğini açıkladı.

500 bin dolarlık ihracat yapana ‘Yeşil Pasaport’ verilecek

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, 1 milyon dolarlık ihracat yapan iş adamlarına verilen yeşil pasaport için limitinin 500 bin dolara indirildiğini açıkladı.
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula imzasıyla yayınlanan açıklamada, “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 1 Kasım 2019 tarih ve 30945 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan firmaların temsilcilerine de ‘Yeşil Pasaport’ verilecektir. 23 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren kararda 1 milyon dolar olan alt limitin yeni düzenleme ile 500 bin dolara düşürülmüş olması iş dünyamız ve ihracatçılarımız açısından mutluluk vericidir. Hükümetimizin de attığı adımlar sonucunda yapılan AB ile Gümrük Birliği anlaşması, serbest ticaret anlaşmaları ile ürünleri serbest dolaşımda olan ihracatçılarımıza yeşil pasaport adı verilen hususi damgalı pasaport verilmesi özellikle ihracat aşamalarında sıkça yurt dışına çıkmak zorunda olan ticaret erbabımıza büyük kolaylık olmuştur” denildi.

Kula: “500 bin dolarlık ihracat yapana ‘Yeşil Pasaport’ verilecek”
Kula açıklamalarının devamında, “Özellikle 2023 hedeflerimiz arasında bulunan 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin gerçekleşmesi için; daha fazla ihracatçımızın daha çok yurt dışına çıkması ve dış temaslarını arttırması gereklidir. Bu karar, yurt dışına çıkışlarda ihracatçılarımızın önündeki en büyük engellerden olan vize alım süreci ve vize sürelerinin kısalığı gibi engelleyici unsurları ortadan kaldırmıştır. 11 Kasım 2019 tarihinde yapılan değişiklik ile alt limitin 1 milyon dolardan 500 bin dolara inmiş olması daha fazla ihracatçımızın bu imkandan yararlanacağı anlamına gelmektedir. Bu da üreten ve ürünlerini dış pazarlarda satarak ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak isteyen ihracatçılarımız için önemli bir teşvik unsurdur. Ticaret Bakanlığımız verilerine göre bugüne kadar bu uygulamadan 11 bin 952 kişi yararlanmıştır. Limitin düşürülmesi sonucunda ise yeşil pasaport alacak ihracatçı sayısının 22 bin 325’e yükseleceği ifade edilmektedir. Balıkesir olarak bizler ihracat verilerimize baktığımızda 2017 yılında 536 milyon dolar olan ihracatımızın yaklaşık yüzde 13,5 artışla 2018 yılında 608 milyon dolar olduğunu ve ihracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda ise 2018 yılında 192 milyon dolar ihracat fazlası verdiğimizi görüyoruz. Yeni düzenlemenin ilimizdeki ihracat rakamlarını da daha yukarılara çekeceğini ve böylece ülkemizin büyümesine daha fazla katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” açıklaması yapıldı.
Açıklamanın devamında, “Yapılan değişiklik ile alt limitin 500 bin dolara düşürülmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor ve ülkemizin 2023 ihracat hedefi olan 500 milyar dolara ulaşma konusunda gerek devletimizin gerekse iş dünyamızın kararlı bir şekilde çalışacağına olan inancımızın tam olduğunu ifade ediyorum” denildi.

BALIKESİR

12 Kasım 2019 Salı

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