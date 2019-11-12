Develere güreş öncesi havut giydirildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15´incisi düzenlenecek geleneksel güreşler öncesinde, develere havut giydirildi. Cumhuriyet Meydanı´na davulzurna eşliğinde getirilen develer ilgi çekti.
Ayvalık, karnaval havasında gerçekleşen deve güreşlerine hazırlanıyor. Ayvalık ve Altınova´da Ocak ayında düzenlenecek güreşler öncesi havut (deve semeri) giydirilen develer, ilçe sokaklarında dolaştırıldı. Ayvalık Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından Talatpaşa Caddesi´nde düzenlenen havut hayrında dualarla havut giydirilen develer daha sonra ilçe sokaklarında gezdirildi. Davul, zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı´na getirilen develer ilgiyle izlendi. Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği´nin de 24 Kasım tarihinde havut hayrı düzenleyeceği öğrenildi.
BALIKESİR
12 Kasım 2019 Salı
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