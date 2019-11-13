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Balıkesirli dağcı 81 ilde, 81 en yüksek dağa çıkacak Dağcı Erdek Cennet: "Bu proje ülke turizmi için ...

İHA

Dağcı Erdek Cennet, 81 vilayetin en yüksek dağlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Balıkesirli dağcı 81 ilde, 81 en yüksek dağa çıkacak Dağcı Erdek Cennet: "Bu proje ülke turizmi için çok önemli"

Dağcı Erdek Cennet, 81 vilayetin en yüksek dağlarına çıkmaya hazırlanıyor.
Dağcı Cennet, 81 ilde 81 zirveye solo tırmanıp, "Anadolu parsı" unvanını almak istediğini belirterek, "Türkiye'de bulunan 81 ildeki 81 en yüksek dağın zirvelerine solo tırmanışlar yapacağım. Bu il ve zirveleri yerli ve yabancı turistlere tanıtıp dağ ve kırsal turizme katkı yapacağım. Dostluk ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye çıkartarak ülkemizdeki dağ, kırsal ve ekoloji turizmine de katkı sağlamak istiyorum. Dünya yüksek irtifa dağcılığındaki en zorlu ve en prestijli işlerden birisi; Himalaya sıradağları üzerinde, Pakistan, Tibet, Çin ve Nepal arasında dağılmış durumda bulunan 14 adet 8 bin metre üzeri dağların zirvelerine bugüne kadar dünyada 32 dağcı çıkabilmiş. 14 zirveyi tamamlayan dağcılara ‘koleksiyoner’ adı verilmiştir. Eski Sovyetler Birliği topraklarındaki 7 bin metreden yüksek olan Somoni 7 bin 495 metre, Pobeda 7 bin 439 metre, Lenin 7 bin 134 metre, Khan Tengri 7 bin 10 metre ve Korjenevskaya 7 bin 105 metre yüksekliğindeki dağlara tırmanan dağcılara “kar leoparı” unvanı veriliyor. 5 tane 7 bin metre ve üzeri dağın tırmanışına atfen verilen 'kar leoparı' unvanı çok prestijli bir unvan, birçok uluslararası dağcınının hedefi bu unvanı almaktır. Türkiye’de bir ilk olacak olan 81 ildeki 81 zirveye solo tırmanışı başarılı bir şekilde gerçekleştirecek olan dağcılara Anadolu parsı unvanının verilmesi benim açımdan çok önemli" şeklinde konuştu.
"Proje ülke turizmi için çok önemli"
Cennet, bu projenin hayata geçmesinin ülke turizmi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "81 ilde 81 zirveye solo tırmanış aracılığı ile insanlar arasındaki iletişimsizliğin çözülmesi, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi, insanların daha sosyal, huzurlu ve daha sağlıklı bir hayata kavuşması yönünde farkındalık oluşacak. Dağcılık ve yüksek irtifa dağcılığı bu projenin gerçekleşmesi açısından dolayı en uygun spor dalı. Zirveye yolculuk aynı zamanda şirketlerin ve fertlerin hedefe ulaşmak için gösterdikleri çabanın sembolik olarak yansımasıdır. Şirketlerin hedef kitlelere ulaşmasında önemli bir reklam simgesidir" şeklinde ifade etti.
Cennet, şimdiye kadar tek başına (solo) Van Artos dağı, Bitlis, Süphan dağı, Kayseri Erciyes dağı, Kahramanmaraş Berit dağı, Balıkesir Çataldağ ve Rize Kaçkar dağlarına tırmandığını ve çok iyi bir kaya ve duvar tırmanıcısı olduğunu, bu projesini hayata geçirmek için sponsorlardan destek beklediğini ifade etti.

BALIKESİR

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23
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