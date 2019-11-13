Dursunbey OSB'de Elektrik Hatları Yapım İşi Başlıyor

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi alçak gerilim ve yüksek gerilim elektrik hatları yapım işi ile 13 kilometrelik elektrik nakil çalışmaları başlıyor.

Belediye başkanlığı görevine gelir gelmez istihdam projeleri arasında gündeme aldığı Organize Sanayi Bölgesi için büyük çaba harcayan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, alt yapı çalışmaları devam eden OSB'de elektirik hatları yapım işinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen ihale sonrası bugün yapım işi ve yer teslimi için Dursunbey Kaymakamlığında imzalar atıldı.

Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Başkan yardımcısı Sadettin Aslan, OSB Müdürü Ahmet Cengiz ile yüklenici firma sahibiMucip Önder Akar'ın katılımı ile gerçekleşen imza töreni ile nakil hatları için yer teslimi yapıldı. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "OSB'miz elektriknakil hattı ve alçak gerilim, yüksek gerilim hattı yapım işi sözleşmesini imzaladık. Yüklenici firma Akan Nebati Yağ İnşaat, Taahhüt San. ve Tic A.Ş. sahibi Mucip Önder Akar'ın katılımı ile İlçe Kaymakamlığımızda, noter huzurunda gerçekleşen imza töreni sonrası yer teslimi için gereken imzaları da attık.OSB'mize Çalıköy'de bulunan TEAİŞ santralinden gelecek olan 13 kilometrelik enerji nakil hattımız ve OSB'miz içerisinde trafomuz dahil, dağıtım hatlarımızın yapımı başlıyor" dedi.

BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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