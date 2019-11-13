Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 23 kişiyi yakalarken, 5 adet de silah ele geçirdi.

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, ekserisi kasten yaralama suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adlî mercilere sevk edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve 59 adet fişek ile 3 adet yivsiz av tüfeği ve 10 adet kartuş ele geçirildi.

BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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