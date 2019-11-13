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Balıkesir’de 42 mülteci yakalandı

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir’de 42 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 14 erkek, 13 kadın, 15 çocuk toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

BALIKESİR

13 Kasım 2019 Çarşamba

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