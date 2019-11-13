Öğrenciler jandarmayı ziyaret etti

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan Oktay Koçman Ortaokulu öğrencileri jandarma komutanlığını ziyaret ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığınca tüm okullarda başlatılarak uygulamaya konulan "İyilik Yap İyilik Bul" projesi kapsamında, meslekleri tanımak amacıyla 13 Kasım 2019 Çarşamba günü Kepsut ilçesi Oktay Koçman Ortaokulundan 45 öğrenci ve 2 öğretmen Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Jandarma personeli tarafından kolonya ve şekerle ikramı ile karşılanan öğrencilere meslek tanıtımı yapılarak, Jandarmanın önemi ve görevleri anlatıldı.

BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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