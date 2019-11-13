Ambulans uçak prematüre bebek için havalandı

Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, Balıkesir'de 6 aylıkken dünyaya gelen prematüre bebek için havalandı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde 6 aylıkken dünyaya gelen prematüre Halil Efe bebek ambulans helikopterle Ankara'ya nakledildi. Prematüre takibi yapılan bebek için Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer bulunması üzerine 112 Komuta Kontrol Merkezi, bebeğin hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Ambulans Operasyon Merkezi (SAHOM) ile iletişime geçti. Minik Halil Efe için havalanan ambulans helikopter askeri havaalanına iniş yaptı. Prematüre entübe olan bebek, helikopterle Ankara'ya gönderildi.

BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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