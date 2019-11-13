Manyas'ta defineciler suçüstü yakalandı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şahıs suçüstü yakalandı.

Manyas’ın Eşen Mahallesinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahsi geçen yere gittiklerinde 6 şüpheli şahsı yakaladı. Sit alanında yapılan kontrollerde G.A, A.S, O.P, A.A. ve V.Ş.'nin sit alanında, sonradan tespit edilen S.D. ise 35 KG 4792 plakalı kamyonetin içerisinde yakalandı. Bandırma Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte yapılan araştırmada kazıda kullanılan kürek, kazma, hilti, iki adet uzatma kablosu, balyoz, beş adet elektrikli fünyeye el konulurken, şüpheliler savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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