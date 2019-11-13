Edremit’te ilk karikatür sergisi açıldı

Edremit Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu, Peygamber Efendimizin bir birinden anlamlı, eşsiz hadislerinin yer aldığı ''40 Çizgi 40 Hadis Karikatür Sergisi'' Kaymakam Ali Sırmalı tarafından açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergi büyük ilgi gördü. Okul Müdürü İlyas Demir, “Okulumuz yıl boyunca pek çok sosyal kültürel programlara ev sahipliği yapıyor. Bugün de Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri kapsamında hadis sergisi ile halka açık bir programda sergimizi halkla buluşturduk. Sergilediğimiz hadisler Peygamberimizin yüzlerce yıl insanlığa ışık tutan hadisleridir. Bu hadislerin karikatür sanatı ile dile getirilmesi daha da bir anlam kazandı. Yeni Şafak Gazetesi Karikatüristi Hasan Aycın'ın çizgileri ile buluşan hadisler sergimizi ziyaret edenlerin büyük beğenisini kazandı. ‘Müjdecim, Sevgilim, Peygamberim, Efendim Sana uymayan, hayat olsa teperim'’ diyen Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, hayatımızı Allah'ın Resulüne uygun hale getirebilir miyiz, derdimiz budur” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Balıkesir Önder Başkanı İbrahim Salı, Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Halil Taş, Ensar Vakfı Edremit Şube Başkanı Mustafa Süs'ün açılışını yaptığı ‘Karikatür Sergisi’ ilçede bir ilk olma özelliğini taşıyor.

BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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