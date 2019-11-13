Burhaniye’de Mevlid-i Nebi Haftası’na coşkulu kutlama

Burhaniye ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğum günü olan Rebiu’l Evvel ayının on ikinci gecesi ve Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Ahmet Akın Kültür Merkezinde konferans düzenlendi. Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, “Peygamber Efendimiz ve Aile” konusunu anlattı.

Etkinliğe, Kaymakam Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner ile çevre ilçe müftüleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 2019 Yılı Mevlidi Nebi Haftası Kutlama programı,Yeni Cami Müezzini Tolga Özdemer tarafından gerçekleştirilen Kuran Tilaveti ve Kocacami Müezzini İsmail Baydelir tarafından ilahilerin okunmasıyla başladı. Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’ın gerçekleştirdiği “Peygamber Efendimiz ve Aile” konulu konferans büyük bir ilgiyle dinlendi. Ailenin önemine değinen Müftü Sinan Cihan, Türkiye de aile yapısının sağlam olduğunu söyledi. Ailenin olmadığı bir toplum düşünülemeyeceğini anlatan Cihan, “ Aile yapımızı korumamız lazım. Avrupa da aile kavramı bitiyor. Batılı devletler aileyi teşvik için inanılmaz teşvikler vermeye başladı. Peygamberimiz (S.A.V) aile yapısını korumak için bizleri uyarıyor. Sizin en hayırlınız ailesi için yararlı olanınızdır diyor. Ailemizi için yaptığımız harcama sadakadır. Eşinizi incitecek hareketler yapmayın. Peygamber Efendimiz (S.A.V) hiç kötü söz söylememiştir. Bizler bazen kontrolsüz sözler söyleyebiliyoruz. Bunu asla yapmayalım. Eşler arasındaki sevgi saygı ve sadakat çok önemlidir. Bütün şerler hepinizden uzak olsun. Programı düzenleyen müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Başta Kaymakamımız ve eşi olmak üzere bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi Konuşmanın ardından, Mevlidi Nebi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde okullar da düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller dağıtılırken Kaymakam Hüseyin Öner de Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Etkinlikte bir konuşma yapan Kaymakam Öner, “Dünyanın ışığını, nurunu, Kur’anı bize getiren, yaratılmasının sırrını bize öğreten, iki cihan perveri Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V. efendimizin dünyaya teşriflerinin gününü, haftasını kutluyoruz. 1989 yılından bu yana “AnmaktanAnlamaya” şiarıyla her sene farklı bir tema seçiliyor kutlama programları için. Bu sene de “Peygamberimiz ve Aile” teması seçilerek bizi biz yapan, gücümüze güç katan, toplumsal huzurun ve mutluluğun sırrı, helalin ve hakkın yolu olan, şeref, namus ve izzetin kurumu olan Ailenin İslam anlayışındaki yerini anlattı hocalarımız bizlere. Özellikle, Konferansçı hocamız Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan Bey’e bu faydalı, bizi aydınlatan sunumları için çok teşekkür ediyoruz. İlçe Müftülüğümüzün çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Peygamber Efendimizi, ashabını rahmetle anıyor, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.” dedi.

BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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