Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ilk kez proje kapsamında bir okulda hayır düzenlendi.

Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin okul bahçesinde, ‘Sosyal Etkinlikler Kurulu’nun önerisi çerçevesinde öğleyin düzenlenen yemek ilgi gördü. Hayırda öğrencilere nohutpilav ayran ikram edildi.

‘Ne verirsen elinle, o gider seninle’ düşüncesiyle yola çıkan ve adını açıklamak istemediği velinin hayır yemeği davetine öğrenciler, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Mercan, “Paylaşmanın ve ikramın ne büyük bir erdem olduğunu bilen milletimizin böyle okul bazlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Belki de ilk kez bir okulda bu tarz bir etkinlik düzenlendi.” diye konuştu.

BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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