Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesindeki Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü ve Milli Sporcu Sabahattin Tatar, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytin ağacından düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre; aynı zamanda Ayvalık Belediye Meclis Üyeliği ile Ayvalık Atletizm Kulübü’nün de Başkanlığı’nı yürüten Sabahattin Tatar, sabah saatlerinde ailesine ait bir zeytinliğe giderek, zeytin toplamak istedi. Zeytin ağacına çıkarak, sırıkla ağacın dallarındaki zeytini yere silkemeye çalışan Tatar, bir anda dengesini kaybederek ağaçtan yere düştü. Aynı anda tarlada zeytin toplayan yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sabahattin Tatar’ın acil servise getirildiği sırada kalbinin durduğu ve yapılan müdahalelerle yeniden kalbinin yeniden çalıştırıldığı bildirildi.

Doktorlarının verdiği bilgiye göre; boynunda 3 kırık olan ve kaburgalarının da kırılarak akciğere saplandığı belirtilen milli antrenörün iç kanaması olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bugüne kadar Ayvalık’ta yüzlerce genç sporcu yetiştirerek pek çoğunu Yürüyüş Milli Takımı’na kazandıran Sabahattin Tatar’ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen öğrencileri başta olmak üzere; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Akıner, Ersan Bahar, Ayvalık Belediyesi’nin meclis üyeleri, siyasi partileri temsilcileri, akrabaları ve sevenleri hastaneye akın etti.

Hastanede yoğun bakımda tutulan Sabahattin Tatar’ın evli ve 5 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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