Ağaçtan düşen milli takım antrenörü ağır yaralandı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde CHP´li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, zeytin ağacından düşerek ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Zeytin toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Sabahattin Tatar, ağır yaralandı. Ayvalık Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Tatar´ın boynu ve kaburgalarının kırıldığı, kalbinin de durduğu, müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi. Sabahattin Tatar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



BALIKESİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.