Ayvalık’ın tarımsal sorunlarını masaya yatırdılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayvalık’ın tarımsal sorunlarını masaya yatırdılar

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bölgenin ciddi ekonomik gelirlerinden biri olan tarım ve sorunları masaya yatrıldı.

Ayvalık’ın tarımsal sorunlarını masaya yatırdılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bölgenin ciddi ekonomik gelirlerinden biri olan tarım ve sorunları masaya yatrıldı.
Bu kapsamda, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde Ayvalık Ziraat Odası salonunda gerçekleşen toplantıda; Ayvalık Belediye başkan Vekili Merih Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürü Volkan Oral, Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Hacıümmetoğlu, Ayvalık Tariş Şube Müdürü Ercan Güler, Altınova Tariş Şube Müdürü İlkay Alpsoy, odaların genel sekreterleri, çiftçiler, sektör temsilcileri ve ziraat mühendisleri hazır bulundu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık’ın turizm ve tarım olmak üzere iki ana gelir kaynağının bulunduğunu hatırlattı.
Ayvalık’taki ciddi bir nüfusun tarım sektöründen geçindiğini kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, toplantıda ilçe tarımına ait sorunların sektör temsilcileri ve yetkililer tarafından dile getirilmesini ve sorunların çözümü noktasında da önerilerin sunulmasını istedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Volkan Oral’ın Ayvalık’taki tarımsal alanlar ve üretilen ürünlerle ilgili sayısal bilgilerle gerçekleştirdiği sunumun ardından, söz alan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalıklı zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin coğrafi işaret gerçeğinden sapmamaları gerektiğini savundu.
Ayvalıklı butik zeytin ve zeytinyağı markalarının Avrupa’daki marketlerin reyonlarında yer alabilmeleri için AB yolunda ciddi adımlar attıklarını hatırlatan Büyükçıvgın, ilçedeki zeytinyağı üreticilerinin mutlaka markalaşma yönünde çaba içerisinde olmaları gerektiğini savundu.
Toplantıda söz alan Ayvalıklı zeytin üreticisi Egemen Bilir de, zeytin üreticilerinin hızla yükselen maliyetler karşısında çaresiz kaldığını, tarımsal alanda izlenen politikaların çiftçiye pek fazla olumlu olarak yansımadığını vurguladı. Devletin destekleme primlerinin de çiftçi için yeterli olmadığını kaydeden Bilir, TARİŞ’in zeytinyağı alış fiyatını 12 lira olarak belirlemesini de eleştirdi.
Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ise devletin açıklamış olduğu herhangi bir taban fiyat olmadığı için zeytin üreticisinin TARİŞ’e üye olduğunu hatırlatarak, “Bizim üreticimiz taban fiyatın önceden açıklanmasını bekliyor. Haklı olarak önceden kâr edip, etmeyeceğini mahsulü tarladan toplamadan önce bilmek istiyor. Ama ne yazıkki bu olmuyor. Bu yüzden de çiftçi her yıl mahsul döneminin ardından açıklanan taban fiyat yüzünden adeta kumar oynuyor. Oysa biz çiftçiler henüz ekimi yaptığımız ve üretmeye başladığımız dönemde en azından o mahsulden kazanç sağlayıp, sağlayamayacağımızı öngörebilmemiz gerekiyor. Ama günümüz konjonktüründe ne yazık ki bu mümkün olmuyor” dedi.
Başkan Baysal, Ayvalık’ta zeytinyağı üreticilerinin daha kazançlı olabilmesi için de markalaşmak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.
Toplantıda konuşan Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca da, Ayvalık’ta üretilen total de 5 bin ton zeytinyağı olduğunu ancak bu miktarın neredeyse tamamının Ayvalık dışındaki pazarlarda satışa sunulduğuna işaret etti.
Ayvalık halkının ürettiği zeytinyağını yeterli miktarda tüketmemesini son derece manidar olduğunu savunan Çakırca, tarlalarda zeytin işçilerinin de toplayıcılık adına yeterli olmadığını ve bilinçsiz zeytin sırıkçıları yüzünden ağaçların zarar gördüğüne dikkati çekti.
TARİŞ Altınova Şube Müdürü İlkay Alpsoy, Ayvalık’tan Edremit’e kaydırılan Ayvalık Vakıflar İşletmeciliği hakkında bilgiler verilirken, bölgede 10 yıl kadar önce üretilmeye çalışılan ancak sonrasında vazgeçilen Stevya’nın (Şekerotu) şu anda ÇAYKUR tarafından Rize’de üretildiği ve kurumun bu ürünün satışından çok büyük gelir elde edildiğine ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Güran da ilçedeki küçük balıkçıların yaşadığı sorunlar ve özellikle de yasa dışı deniz patlıcanı avlığı konusunda alınan önlemler nedeniyle başta Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiği toplantıda, Kozak Yaylası’ndaki çam ağaçlarına dadanan bir zararlı haşere böcek nedeniyle son yıllarda yaşanılan çamfıstığı rekoltesindeki düşüş de masaya yatırıldı.

BALIKESİR

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaçtan düşen milli takım antrenörü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşen milli takım antrenörü ağır yaralandı
3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı
YEREL HABERLER 3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı
Yürüyüş yaparken rahatsızlanan polis memuru vefat etti
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken rahatsızlanan polis memuru vefat ...
İki zorba, polise mukavemetten beraat etti
YEREL HABERLER İki zorba, polise mukavemetten beraat etti
Edremit Belediyesi parkları ışıklandırıyor
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi parkları ışıklandırıyor
Zeytin ağacından düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü Tatar’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Zeytin ağacından düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü ...
Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi
YEREL HABERLER Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi
Sındırgı yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Sındırgı yabancı turistlerin ilgisini çekiyor
Burhaniye’de Mevlid-i Nebi Haftası’na coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Burhaniye’de Mevlid-i Nebi Haftası’na coşkulu kutlama
Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı Yemeği yaptıktan sonra komşuya giden kadının evinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Korkutan yangın mahalleyi duman altında ...
Manyas’ta Kaymakam halk toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Manyas’ta Kaymakam halk toplantısı yaptı
“Medya okuryazarlığı ve internet bağımlılığı” semineri yapıldı
YEREL HABERLER “Medya okuryazarlığı ve internet bağımlılığı” ...
Edremit’te ilk karikatür sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edremit’te ilk karikatür sergisi açıldı
Kaymakam Sırmalı; “Edremitin güvenliği için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı; “Edremitin güvenliği için ...
Manyas'ta defineciler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Manyas'ta defineciler suçüstü yakalandı
Burhaniye’de okulda kedilere kulübe yapılırken, aşıları da yaptırıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de okulda kedilere kulübe yapılırken, ...
Savunma sanayinin liderleri Balıkesir'de
YEREL HABERLER Savunma sanayinin liderleri Balıkesir'de
Büyükşehir’den yerli ırka destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yerli ırka destek
Ambulans uçak prematüre bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans uçak prematüre bebek için havalandı
Öğrenciler jandarmayı ziyaret etti
YEREL HABERLER Öğrenciler jandarmayı ziyaret etti
Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon
YEREL HABERLER Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon
Ünlü dizi oyuncusu otistik çocuklarla bir araya geldi Şungar: "Özel çocuklarla birlikte olmaktan çok mutluyum"
YEREL HABERLER Ünlü dizi oyuncusu otistik çocuklarla bir araya ...
Balıkesir’de 42 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de 42 mülteci yakalandı
Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 23 aranan şahsı yakaladı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X