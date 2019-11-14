10 Burda 1.yaşını 10FEST’te kutluyor

Açıldığı günden itibaren Balıkesir’in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, 1.yaşını festival havasında kutluyor. 151617 Kasım tarihlerinde 10FEST’i gerçekleştirecek olan 10 Burda AVM, festival kapsamında konserler, özel kampanyalar, yarışmalar ve atölye etkinliklerinin olduğu coşku dolu bir kutlamaya hazırlanıyor!Kalben, Yüksek Sadakat, Son Feci Bisiklet ve TNK, 10FEST’te Balıkesirliler ile buluşuyor.

Balıkesirlilere her zaman özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, tüm Balıkesirli’leri 1.yaşını kutlayacağı 10FEST’in büyüsünü yaşamaya davet ediyor. Müzik ve eğlence dolu geçecek festivalde 15 Kasım Cuma günü saat 19.30’da Son Feci Bisiklet sahne alacak. 10 Burda ziyaretçileri, 16 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da TNK’nin vereceği konserle coşacak. Saat 19.00’da ise Yüksek Sadakat konseri gerçekleşecek. 10 Burda, festivalin kapanış günü olan 17 Kasım Pazar günü saat 18.00’de müziğin yükselen sesi Kalben’i Sahne 10’da ağırlayacak. Birbirinden ünlü müzisyenlerin performanslarına sahne olacak 10FEST’e Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan müzik grupları da konuk olacak. Sunucu ve DJ eşliğinde birbirinden eğlenceli, ödüllü yarışmaların gerçekleşeceği 10FEST’te, özel kurulan alanlarda festivale özel atölyeler ücretsiz olarak yapılacak.Özel dekore edilen fotoğraf çekim alanlarında ise ziyaretçiler 10FEST’e katılımlarını ölümsüzleştirecek.

BALIKESİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

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